Пятерых россиян удостоили японского ордена Восходящего солнца

Пятеро россиян были удостоены японского ордена Восходящего солнца различных степеней за вклад в развитие российско-японских отношений. Соответствующий документ опубликован на сайте МИДа Японии.

Так, орден второй степени со звездой получил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев удостоен ордена Восходящего солнца третьей степень. Такие же ордена получат экс-ректор Сахалинского государственного университета Борис Мисиков и директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

В число удостоенных ордена россиян также вошла руководитель группы «Химавари» — Санкт-Петербургского отделения филиала Икэбана Икэнобо (Киото, Япония) в России — Ольга Мальцева. Ей вручат орден шестой степени.