Ученые создадут сервис для слежения за состоянием здоровья водителя

Российские учены разрабатывают сервис помощи водителям, который сможет распознавать проблемы со здоровьем и вызывать помощь. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе НТИ «Автонет».

Такой сервис может появиться в России к 2022 году, соответствующее устройство можно будет установить в автомобиле. Его разработкой занимаются российские ученые совместно с иностранной компанией по высокоточной картографии. Система сможет измерять пульс человека, а также распознавать другие факторы, которые позволят ей определить нормальное состояние человека или потерю сознания.Планируется, что сервис сможет вызвать помощь за счет интеграции с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, а также припарковать автомобиль и заглушить его.

Разработчики отмечают, что система будет «особенно актуальна» для пожилых водителей. По данным «Автонета», к 2050 году каждый десятый россиянин будет старше 75 лет, что в свою очередь приведет к увеличению числа пожилых водителей.