HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии России

Наиболее высокие зарплаты в России готовы платить ИТ-специалистам и профессионалам управления персоналом. Это следует из анализа, проведенного сайтом по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Сервис составил список вакансий, соискателям которых предлагают платить выше 100 тыс. руб. в месяц. В топ-10 вакансий вошли предложения только из Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, Senior iOS developer / Ведущий iOS разработчик в компании Joom (Москва) может рассчитывать на зарплату от 300 тыс. руб. в месяц до вычета налогов. Разработчику интеграционных решений в столице предлагают 230 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает вакансия директора по управлению персоналом в ИТ-компанию — ему готовы платить 200 тыс. руб. в месяц на руки.

Вне сфер ИT, управления персоналом и финансов лучшие предложения есть для часового мастера в Санкт-Петербурге (от 150 тыс. руб. на руки), главного энергетика в Туле (110 тыс. руб.), шеф-повара в Казани (от 100 тыс. руб.).

В исследовании HeadHunter сказано, что в среднем по России на одну вакансию приходится пять соискателей. Средняя предлагаемая заработная плата по стране составляет 45288 руб.