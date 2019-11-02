Киев из-за учений запретил полеты и судоходство на севере Черного моря

Украина закрыла небо и запретила судоходство в районе проведения боевых стрельб в акватории Черного моря у Херсонской области. Об этом сообщается в Facebook командования воздушных сил страны.

Как следует из сообщения ведомства, в рамках учений на испытательном полигоне «Ягорлык» проходят испытания ракет к различным модификациям С-300 (ПТ, ПС и В1), а также ведомственные тесты ЗРК С-125-2Д1.

В воздушных силах Украины отметили, что на время учений закрыто воздушное и морское пространство в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. В ведомстве уточнили, что об этом были направлены соответствующие предупреждения.

Как сообщает «Украинский милитарний портал» со ссылкой на прибрежное сообщение 1256/2019 и оповещение A3684 / 19 NOTAM (Notice to Airmen), запреты действуют с 6:00 (7:00 мск) до 16:00 (17:00 мск), площадь попавшей под них территории составляет 6323 кв. км и охватывает Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В феврале на полигоне «Ягорлык» состоялись учебные стрельбы зенитно-ракетных комплексов Украины. Помимо этого, там прошли испытания нового ракетного вооружения, а также исследовательские пуски зенитных управляемых ракет.