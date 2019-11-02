Снегоуборочная машина столкнулась с электричкой в Чувашии

Снегоуборочная машина столкнулась с электричкой в Канашском районе Чувашии. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

«Предварительно, водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра и выехал на железнодорожный переезд», — говорится в сообщении.

Авария произошла около 10:30 мск на нулевом километре автодороги Аниш — Чагаси — Верхняя Яндоба. Водитель «КамАЗа» пострадал при столкновении снегоуборочной машины с электричкой. Его доставили в больницу. В ведомстве отметили, что в поезде не было пассажиров.

ГИБДД устанавливает обстоятельства случившегося. Железнодорожное движение полностью восстановили, автомобильное — частично.