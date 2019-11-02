Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Минздрав Татарстана сообщил о состоянии отравившихся в отеле детей Общество, 14:26 Здоровый эгоизм: почему важно находить время для себя РБК и Renault, 14:22 Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии Политика, 14:18 В Госдуме оценили слова украинского эксперта о ракетах для ударов по АЭС Политика, 14:14 Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора Бизнес, 14:00 Футболиста «Спартака» вызвали в сборную Парагвая Спорт, 13:55 Школьник ударил своего ровесника ножом в Ленобласти Общество, 13:40 В Нарьян-Маре арестовали впустившего мужчину с ножом в детсад охранника Общество, 13:38 По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей Общество, 13:22 Врачи назвали безопасную длительность использования гаджетов для молодежи Технологии и медиа, 13:17 Бывший футболист ЦСКА Хонда перейдет к Слуцкому в «Витесс» Спорт, 13:14 Трамп снизил квоту на прием беженцев в США Политика, 13:07 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 13:03 Индия решила избавиться от последней эскадрильи МиГ-27 Общество, 13:00
Технологии и медиа ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Врачи назвали безопасную длительность использования гаджетов для молодежи

Школьникам и студентам не следует проводить за компьютерами, планшетами и другими гаджетами больше трех часов в день. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование экспертов РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета.

Специалисты заявили, что при более долгом использовании гаджетов повышается риск развития заболеваний — близорукости, нарушений работы опорно-двигательного аппарата, слуха, психических отклонений, появления лишнего веса.

По словам врача общей практики, хирурга Frau Klinik Дениса Кондратьева, три часа в день непрерывного просмотра гаджетов небезопасны для здоровья человека.

«Если мы говорим про три часа с какими-то перерывам, то ничего страшного, если мы говорим по три часа непрерывного нахождения за гаджетом, это дико много», — объяснил он РБК.

Кондратьев советует давать глазам отдых каждые полчаса. Он отметил, что постоянное нахождение в соцсетях так или иначе влияет на психику, что тоже может приводить к тем или иным заболеваниям.

Яндекс. Директ

Главный терапевт ОАО «РЖД-Медицина» Сергей Черемушкин сообщил РБК, что не может подтвердить ограничение в три часа в день. «Важно раз в час, а для кого-то раз в полчаса переводить внимание и отвлекаться», — говорит он.

Черемушкин отмечает, что при длительном просмотре гаджетов нарушается осанка, возрастает риск сколиоза. Он также обращает внимание на то, что не стоит читать с экрана в транспорте, так как это нарушает баланс зрения.

«Немаловажная проблема — это психологические и психические проблемы. Перегрузки по работе и гейминге при использовании гаджетов могут способствовать нарастающей депрессии, неврастении, расфокусировке внимания, ухудшению когнитивной функции и замедлению рефлексов и реакций, поэтому, повторюсь, важно делать передышки», — добавил Черемушкин.

Теги: новости РБК, гаджеты, медицина
Материалы по теме
ВОЗ предписала ограничить общение детей до 5 лет с гаджетами часом в день
Общество
Патриарх Кирилл заявил о риске контроля людей Антихристом через гаджеты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter