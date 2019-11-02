Врачи назвали безопасную длительность использования гаджетов для молодежи

Школьникам и студентам не следует проводить за компьютерами, планшетами и другими гаджетами больше трех часов в день. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование экспертов РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета.

Специалисты заявили, что при более долгом использовании гаджетов повышается риск развития заболеваний — близорукости, нарушений работы опорно-двигательного аппарата, слуха, психических отклонений, появления лишнего веса.

По словам врача общей практики, хирурга Frau Klinik Дениса Кондратьева, три часа в день непрерывного просмотра гаджетов небезопасны для здоровья человека.

«Если мы говорим про три часа с какими-то перерывам, то ничего страшного, если мы говорим по три часа непрерывного нахождения за гаджетом, это дико много», — объяснил он РБК.

Кондратьев советует давать глазам отдых каждые полчаса. Он отметил, что постоянное нахождение в соцсетях так или иначе влияет на психику, что тоже может приводить к тем или иным заболеваниям.