Директор Театра сатиры опроверг операцию у Александра Ширвиндта

Художественному руководителю московского Театра сатиры Александру Ширвиндту не делали никаких операций. Об этом сообщил РБК директор театра Мамед Агаев.

«Он в год пару раз ложится в больницу, проверяет давление, здоровье. Когда он свободный, то он проверяет здоровье», — заявил Агаев, отметив, что сейчас Ширвиндт находится у себя дома.

Ранее «Известия» и РЕН ТВ сообщали, что Ширвиндт перенес операцию на сердце. По данным СМИ, ранее актера госпитализировали в одну из московских клиник, где ему поставили кардиостимулятор.

Александр Ширвиндт — актер, сценарист и театральный режиссер. С 1956 по 1968 годы служил в Театре имени Ленинского комсомола. C 1970 году служит в московском Театре сатиры, который он возглавил в 2000 году. Ширвиндт также известен своими ролями в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Вокзал для двоих», «Двенадцать стульев» и другими.