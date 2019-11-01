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Правительство проработает новые правила уплаты НДФЛ с выплат студентам

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил проработать вопрос повышения суммы материальной поддержки студентам и аспирантам, не облагаемой налогом на доходы физических лиц, свыше 4 тыс. руб. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами Петрозаводского государственного университета. РБК следил за трансляцией встречи.

С 2020 года денежная помощь, которая выплачивается студентам и аспирантам и не превышает 4 тыс. руб. в год, будет освобождена от уплаты НДФЛ. Соответствующий закон был подписан президентом в конце сентября 2019 года.

«Это же деньги, которые выделяет государство на помощь студентам и берет НДФЛ. Может быть, стоит отказаться от налогообложения в данной части?» — спросил первого вице-премьера председатель студенческого профсоюза ПетрГУ Алексей Бутенко.

Антон Силуанов согласился, что взимание налога с денежной помощи нуждающимся студентам — «это не тот случай, когда нужно фискалить».

«Постановка вопроса правильная. Давайте поработаем, я не возражаю. Казна региона не обеднеет абсолютно от того, что мы повысим порог не от 4 тыс., а сделаем его на порядок больше», — сказал он.

«Надо посмотреть средний размер материальной помощи и до этого порога поднять эту планку. Мне кажется, что это было бы справедливо», — добавил Силуанов.

Сейчас денежная помощь, которую работодатели платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или возрасту, в размере не более 4 тыс. руб. в год освобождена от НДФЛ.

Теги: Антон Силуанов, студенты, НДФЛ
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