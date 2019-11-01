Google купит производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд

Американская корпорация Google объявила о заключении соглашения о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit за $7,35 за акцию. Общая сумма сделки составит $2,1 млрд, ожидается, что она будет завершена в 2020 году. Об этом пишут издания Venture Beat и The Verve.

«Благодаря ресурсам Google Fitbit сможет ускорить внедрение инноваций в категории устройств для фитнеса и сделать здоровый образ жизни еще доступнее. Мы создали надежный бренд, который поддерживают более 28 млн пользователей по всему миру», — заявил гендиректор Fitbit Джеймс Парк, передает Business Wire.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что холдинг Alphabet Inc (головная структура Google) направил предложение Fitbit о заключении сделки. Ее сумма не указывалась.