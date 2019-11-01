FT сообщила об отказе Thomson Reuters от продажи новостного бизнеса

Корпорация Thomson Reuters отвергла предложения о покупке своего новостного бизнеса Reuters News, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Среди потенциальных покупателей издание называет германский медиаконгломерат Axel Springer и группу инвесторов с участием бывшего главного редактора Reuters Марка Вуда.

FT отмечает, что сейчас корпорация не ведет никаких переговоров о продаже. По информации источников, многие инвесторы посчитали возможным купить бизнес на фоне изменений в компании.

Thomson Reuters, Axel Springer и господин Вуд отказались комментировать информацию, отметили в газете.

Потенциальные покупатели Reuters News появились в прошлом году после продажи Thomson Reuters 55% финансово-аналитического подразделения агентства группе компаний Blackstone, поясняет FT. После этого компания сконцентрировалась на юридических и корпоративных услугах. По информации газеты, доходы корпорации от новостных сервисов составляют менее 3%.