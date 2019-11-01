Минобороны показало видео загрузки баллистических ракет «Ярс» в шахты

Минобороны опубликовало видео загрузки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 «Ярс» в шахты в Калужской области, под Козельском.

Видео: Министерство обороны

Воинские части в Калужской области были первыми в России, где началось переоснащение на новые ракетные комплексы стационарного базирования. В 2019 году, как сообщили в Минобороны, в очередном ракетном полку завершились строительно-монтажные работы на пусковых установках.

После этого в пусковые шахты военные загрузили сами ракеты «Ярс». К месту их доставили специальные транспортно-загрузочные агрегаты. Процесс погрузки ракет в шахты занял несколько часов.

«Принятие на вооружение комплекса «Ярс», в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания», — заявили в Минобороны.