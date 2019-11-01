Южнокорейский вертолет разбился в районе спорных с Японией островов

Южнокорейский вертолет упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто. Об это сообщает Yonhap. Семь человек, которые находились на борту, пропали без вести.

Как сообщает агентство, вертолет вылетел из Токто 31 октября около 23:26 по местному времени (17:26 мск) после чего упал в воду. На его борту были двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей. В их поисках задействованы военные корабли, вертолеты, несколько рыбацких лодок, также планируется привлечь дайверов.

По данным агентства, пропавший вертолет изготовлен французской компанией Airbus Helicopters, может перевозить до 28 пассажиров и летать в течение пяти часов со скоростью 250 км/ч.

Группа островов Токто находится между Японией и Южной Кореей и является предметом территориального спора двух стран. Токто вошли в состав Японии в 1905 году. После окончания Второй мировой войны их стали контролировать южнокорейцы. В Токио же считают территорию своей и называют действия Кореи «незаконно оккупацией».