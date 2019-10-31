Риелторы объяснили появление в Москве квартир площадью 11 кв. м

Квартиры площадью 11 кв. м появились на московском рынке недвижимости в результате реконструкции общежитий 1970-х годов, сообщила РБК PR-директор риелторской компании «Метриум Групп» Елена Кудымова.

«В нашем сообщении речь шла о двух объектах — это My Space на Дегунинской, там есть лоты площадью 11,1 кв. м, и My Space на Фрезерной, где находятся лоты 11,6 кв. м. Оба проекта — это не совсем новостройки, это реконструкция общежитий 1970-х годов», — сказала она.

Ранее о том, что на рынке новостроек Москвы появились квартиры площадью всего 11,1 кв. м, сообщил журнал Forbes со ссылкой на обзор риелторского агентства «Метриум». В обзоре говорилось, что в третьем квартале 2019 года на рынке новостроек массового сегмента Москвы появился «самый маленький за всю историю рынка жилья лот».

Квартиры с площадью 11,1 и 11,6 кв. м появились в двух проектах в районах Западное Дегунино и Нижегородский. В агентстве также отметили, что площадь таких квартир даже меньше, чем площадь парковочных мест для автомобилей, которая составляет от 13,25 до 26 кв. м.

Эксперты «Метриума» также указали, что еще семь лет назад минимальная площадь квартиры составляла 33 кв. м, однако с тех пор она сократилась в три раза. Такое сокращение площадей объясняется изменением образа жизни покупателя и адаптацией рынка к возможностям клиентов, отмечали в агентстве.