«Россия сегодня» потребовало у литовского издания извинений за клевету

МИА «Россия сегодня» обвинило литовский новостной портал Ekspertai в клевете и потребовало извинений после сообщения, что агентство финансирует терроризм и отмывает деньги. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Статья содержит прямую клевету на «Россию сегодня», вводит читателей в опасное заблуждение и наносит урон репутации агентства», — заявили в пресс-службе МИА. В организации потребовали немедленных публичных извинений и сообщили о готовности отстаивать свои права и честное имя в суде, уточнили ее представители.

По информации «РИА Новости», речь идет об опубликованном 30 октября материале о выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2». В качестве источника информации Ekspertai указал некое РИА, «принадлежащее группе «Россия сегодня», которая занимается финансированием терроризма и отмыванием денег». В подтверждение этого издание дает ссылку на свой более ранний материал, в котором говорится о получении одним литовцем письма от шведского банка Swedbank с пометкой, что МИА «Россия сегодня» классифицируется как организация, занимающаяся финансированием терроризма или отмыванием денег.