СК проведет проверку после публикаций об исчезновении девочки в Москве

Московской управление Следственного комитета проведет проверку после сообщений СМИ об исчезновении 15-летней девочки, сообщается на сайте ведомства.

В публикациях говорилось о том, что девушка ушла из дома 27 октября, а через какое-то время отправила матери сообщение. В нем говорилось, что ее удерживают двое мужчин, которые дают ей пить только воду. СК проводит комплекс поисковых и проверочных мероприятий.

Об исчезновении девочки 31 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, мать девочки обратилась в полицию 29 октября. По ее словам, пропавшая девочка нигде не работала и не училась.

В день исчезновения 27 октября девочка сказала родителям, что нашла работу возле метро «Новокосино», и ушла из дома. Вскоре она отправила сообщение родителям, в котором говорила об аварии в автобусе, в котором она ехала с другими людьми на работу. По ее словам, людей из автобуса пересадили на другой транспорт. Спустя еще какое-то время с незнакомого номера родителям пришло записанное девочкой аудиосообщение, в котором она говорила, что ее и еще нескольких женщин удерживают двое мужчин.