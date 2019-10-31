На Урале освободили замурованного в квартире соседями пенсионера

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В Екатеринбурге освободили пенсионера, соседи которого замуровали дверь в его квартиру монтажной пеной. Об этом сообщает «Вести. Недвижимость».

По данным портала, мужчина держал у себя дома семь собак. Соседи пенсионера, недовольные постоянным лаем, просили сдать животных в приют. Мужчина отказался отдавать собак, после чего соседи залили дверь в его квартиру монтажной пеной. Пенсионер, из-за болезни почти не покидавший дом, узнал о своем невольном заточении от журналистов, разговаривавших с ним через окно. Спустя четыре дня его освободили, собак забрали на стерилизацию. Как сообщает Telegram-канал Mash, пенсионер не намерен писать заявление на соседей.

Ранее Совет Федерации предложил ограничить число кошек и собак, проживающих в городских квартирах, а также создать единую информационную базу учета домашних животных.