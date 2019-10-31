Власти Белоруссии сообщили о смерти не пропущенного в Россию тигра

На границе с Польшей ветеринарный контроль Белоруссии не пропустил партию 10 тигров, которых везли из Италии в Россию. Один из тигров позднее умер, сообщили РБК в белорусском пограничном управлении Госветнадзора.

«Скончалось одно животное — но не у нас, а на польской территории, после того, как мы отправили их к ним», — заявили в Госветнадзоре, уточнив, что, когда животных осматривали на границе, «они были живы и здоровы».

Таможенный контроль в отношении тигров не проводился, поскольку они не прошли ветеринарный контроль, заявили РБК в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

Как сообщало AFP, грузовик с десятью тиграми выехал из Италии 22 октября, животные должны были стать подарком для дагестанского зоопарка. 26 октября тигров задержали на польско-белорусской границе. Животных не пустили в Белоруссию, поскольку ветеринарные документы оказались неполными. Кроме того, у одного из водителей была просрочена белорусская виза.

Позже принять тигров согласился Познаньский зоопарк. По данным польского издания Glos Wielkopolski, семь тигров отправились в Познань, еще двух согласился принять частный зоопарк, расположенный в городе Члухув. Как сообщается в Facebook Познаньского зверинца, животные находятся в очень тяжелом состоянии, им нужно лечение. В учреждении планируют отправить тигров на карантин, после чего часть животных отправят в специализированный центр в Испании.