Умер создатель Советской ассоциации искусственного интеллекта Поспелов

На 87-м году жизни в Москве скончался один из ведущих советских и российских специалистов в области новых методов управления сложными системами, создания ЭВМ новой архитектуры и проблем искусственного интеллекта, доктор технических наук, профессор Дмитрий Поспелов.

Об этом сообщили РБК в дирекции Российской ассоциации искусственного интеллекта (РАИИ, основана Поспеловым в 1989 году под названием Советская ассоциация искусственного интеллекта).

«Это произошло вчера в 19:15 у него дома», — сообщили в дирекции РАИИ.

Поспелов родился в 1932 году, окончил мехмат МГУ по специальности «Вычислительная математика», в 1968 году стал профессором МФТИ, с 1968 по 1998 год работал в Вычислительном центре РАН в должности заведующего отделом проблем искусственного интеллекта.

Он руководил двумя международными проектами по созданию прототипов ЭВМ новых поколений — советско-венгерского проекта ЛИВС (Логическая информационно-вычислительная система) и проекта ПАМИР (Параллельная архитектура. Микроэлектроника. Интеллектуальный решатель), реализуемого СССР совместно с Чехословакией, Болгарией и Польшей.