На Украине новая Рада первый раз лишила депутата неприкосновенности

На Украине новая Рада первый раз лишила депутата неприкосновенности

Новый состав Верховной рады проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для начала его уголовного преследования. Об этом сообщается на официальном сайте парламента страны.

«Парламентарии 332 голосами дали согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича», — говорится в сообщении. Согласие на задержание депутата дали 241 парламентарий, на его содержание под стражей — 229.

Перед началом голосования председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что генпрокурор направил в парламент соответствующее представление. По информации ведомства, Дубневич обвиняется по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положениям (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Согласно данным следствия, действия депутата повлекли ущерб госпредприятию «Укржелдороги» в размере 93 млн 277 тыс. гривен.

Вопрос о снятии неприкосновенности с Дубневича накануне рассматривался профильным комитетом Рады. После этого документ направили на голосование в парламент. В своем выводе комитет указывал, что в представлении нет конкретных доказательств и фактов совершения преступления. Дубневич назвал дело против него «сфальсифицированным и политически мотивированным».