В Томске выросло число пострадавших в ДТП с автобусом и пожарной машиной

В Томске выросло число пострадавших в ДТП с автобусом и пожарной машиной

Количество пострадавших в ДТП с такси, автобусом и пожарной машиной в Томске увеличилось до 17 человек. Об этом РБК рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Томской области.

Авария произошла 30 октября на проспекте Мира, изначально сообщалось о 16 пострадавших. По уточненной информации, в больницах Томска остаются пять человек. Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет.

Два человека от госпитализации отказались, десять были направлены на амбулаторное лечение после осмотра в стационаре, так как не нуждались в госпитализации.

По информации УМВД России по Томской области, водитель пожарной машины «Урал» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и не уступил дорогу пассажирскому автобусу ПАЗ, который потом столкнулся с Nissan Almera. Отмечается, что пожарный автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками.