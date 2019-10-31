В «Мемориале» сообщили об обысках в Пермском отделении

В «Мемориале» сообщили об обысках в Пермском отделении

В офис пермского отделения организации «Мемориал» пришли с обысками, сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Информацию подтвердила РБК пресс-секретарь организации Наталья Петрова.

«Да, это так. В связи с чем, мы не знаем, будем выяснять», — сказала она.

По словам Чикова, в отделение пришли сотрудники Центра «Э», МВД и Следственного комитета. При этом Чиков отметил, что сотрудники правоохранительных органов принесли с собой постановление об обыске с другими адресами. «Адвокат на этом основании потребовал обыск прекратить, что и было сделано», — написал глава «Агоры».

Чиков также опубликовал постановление об обыске, в котором говорится, что они проводятся и дома у главы пермского отделения «Мемориала» Роберта Латыпова. Следственные действия связаны с уголовным делом о незаконной вырубке деревьев, отметил правозащитник.

В СУ СК по Пермскому краю РБК сообщили, что не в курсе происходящего. «Нам об этом ничего неизвестно, мы этим не занимаемся», — сообщили в пресс-службе ведомства.