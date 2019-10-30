Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, такие пресс-конференции «необходимы с точки зрения полного информирования СМИ и, при их помощи, — всего общества о текущей ситуации и об итогах года». Будущая конференция будет 15-я по счету.

Предыдущая большая пресс-конференция российского президента прошла 20 декабря 2018 года, она длилась 3 часа 43 минуты. За это время Путин ответил на вопросы более 50 журналистов, всего аккредитацию получили более 1,7 тыс. представителей СМИ.

Рекордная по продолжительности пресс-конференция Путина прошла в 2008 году, тогда ее длительность составила 4 часа 40 минут.

По данным компании Mediascope, в 2018 году пресс-конференцию Путина посмотрели 6,78 млн человек, в то время как в 2017 году эта цифра составляла 7,08 млн человек.