В «Синергии» ответили на публикации о сборе отпечатков пальцев у детей

В «Синергии» ответили на публикации о сборе отпечатков пальцев у детей

В университете «Синергия» опровергли информацию о том, что сотрудники вуза снимали отпечатки пальцев у учеников одной из подмосковных школ. Ректор университета Артем Васильев сообщил РБК, что «Синергия» не проводит никаких исследований, связанных с определением наклонностей учеников по линиям пальца.

По его словам, университет не сотрудничает с компанией Genetic-test.

«Мы согласны с позицией комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований по вопросу научного обоснования дерматоглифического (основанного на анализе рисунка линий на коже пальцев — РБК.) тестирования», — заявил он.

Материал дополняется