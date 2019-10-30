Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

Россия не планирует сокращать внутреннее потребление продовольствия, чтобы выполнить цели по росту экспорта и импортозамещению, говорится в поступившем РБК комментарии главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктора экономических наук Василия Узуна.

«Любому здравомыслящему человеку понятно, что это лишь фигура речи, поскольку никто не планирует и не предлагает сокращать внутреннее потребление ради роста экспорта», — подчеркнул Узун.

Накануне эксперты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС опубликовали октябрьский мониторинг экономической ситуации в России, в котором проанализировали предложенные Минсельхозом изменения в две госпрограммы: комплексного развития сельских территорий и развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2017–2025 годах. Изменения в программу развития сельского хозяйства были опубликованы в сентябре 2019 года, они предусматривают рост экспорта к 2025 году в 2,2 раза (по сравнению с 2017 годом) и ряд мероприятий, направленных на импортозамещение.

Достижение заявленных целей возможно при высоких темпах развития отрасли, указывал Узун, но предусмотренные в госпрограмме темпы прироста валового выпуска продукции для этого «достаточно скромные» — 15,1% с 2017 по 2025 год.

Главный смысл статьи, по словам Узуна, заключается в том, что исходя из данных Минсельхоза аграрное производство может расти более высокими темпами. Но это требует дополнительного финансирования.