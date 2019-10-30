Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России Елена Гаудасинская умерла в возрасте 52 лет. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, где она была руководителем кафедры концертмейстерского мастерства.

Причина смерти в сообщении не указана. Информация о прощании с Гаудасинской появится позднее.

Елена Гаудасинская была одним из ведущих концертмейстеров Петербурга, говорится на сайте консерватории.

Она родилась в 1967 году. Ее мать — оперная певица Ирина Богачева, отец — дирижер Станислав Гаудасинский. Артистка окончила консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, а в 1992 году начала преподавать на кафедре концертмейстерского мастерства.

В 2003 году за свою деятельность она получила премию фонда «Русское исполнительское искусство». Звание Заслуженного артиста России ей присвоили в 2006 году. Кафедрой концертмейстерского мастерства в Санкт-Петербургской консерватории Гаудасинская руководила с 2007 года.