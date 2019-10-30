Сына высокопоставленного чиновника из Тувы задержали из-за сбыта гашиша

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали группу, которая занималась поставкой наркотиков из республики Тува в Красноярск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на краевое ведомство.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данные граждане на протяжении длительного времени занимались незаконным оборотом гашиша на территории региона», — сообщили в ФСБ. Среди задержанных был «сын высокопоставленного чиновника» республики, говорится в сообщении, которое цитирует агентство.

По данным ФСБ, группу задержали во время «контрольной закупки». В квартире подозреваемых нашли около 2 кг гашиша.

По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, группа состояла из трех человек 1986, 1988 и 1989 года рождения. У них обнаружили и изъяли более 1,6 кг гашиша, уточнили в ведомстве.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Максимальный срок лишения свободы по статье достигает 25 лет.