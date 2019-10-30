СМИ узнали о деле против бросившего кошку в полицейского мужчины

СМИ узнали о деле против бросившего кошку в полицейского мужчины

В Москве следователи завели уголовное дело против жителя московского района Бирюлово после того, как он бросил кошку в полицейского. Об этом сообщают Telegram-канал Baza и телеканал РЕН-ТВ.

По данным РЕН-ТВ, инцидент произошел 4 октября. Полицейский подошел к мужчине в подъезде одного из жилых домов, после чего тот бросил в сотрудника правоохранительных органов кошку, которая «серьезно оцарапала ему лицо».

Как пишет Baza, нападавшего зовут Геннадий Щербаков. Он находился на лестничной клетке жилого дома на Медынской улице в алкогольном опьянении. Возмущенные соседи вызвали сотрудника полиции, который попытался отправить Щербакова домой. Мужчина схватил сидевшую рядом кошку, «встряхнул ее», чтобы разозлить, и бросил в полицейского.

Животное вцепилось в полицейского и сильно его поцарапало. Дело возбудили по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). На допросе мужчина утверждал, что кошка прыгнула на полицейского сама, пишет Baza.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Москве.