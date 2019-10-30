АСВ подало иск на ₽5,5 млрд в отношении топ-менеджеров УралКапиталБанка

ГК «Агентство по страхованию вкладов» привлекла к субсидиарной ответственности на 5,5 млрд руб. бывших членов правления и совета директоров УралКапиталБанка. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Республики Башкортостан, говорится на сайте агентства.

В качестве ответчиков по иску выступают девять человек, состоявших в совете директоров и правлении банка.

14 июня 2018 года Арбитражный суд Башкирии признал УралКапиталБанк банкротом. В компании открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация установила, что ответственные лица банка выдавали заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам, а также покупали недвижимость по существенно завышенной стоимости. Кроме того, выявлено, что руководители банка не предпринимали шагов по предотвращению его банкротства.

УралКапиталБанк был зарегистрирован 30 сентября 1993 года. Приказом Банка России 15 февраля 2018-го у него была отозвана лицензия на осуществление банковских операций ввиду наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.