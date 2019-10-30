ВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях

Военно-воздушные силы США проведут учения с применением российских вертолетов Ми-24. Об этом сообщается в заявке на тендер, опубликованной на сайте государственных закупок Federal Business Opportunity.

Учения запланированы с 18 по 20 ноября на авиабазе ВВС США Девис-Монтен в черте города Тусон, штат Аризона.

Подрядчик должен предоставить как минимум два вертолета Ми-24 (в классификации НАТО Hind) и опытных пилотов-инструкторов, способных обеспечить техническую поддержку и обучить управлению машиной.

В заявке отмечается, что использование российских вертолетов должно содействовать «формированию реалистичного представления об угрозе» во время учений «по противодействию авиационной поддержке противника».

В 2018 году журнал Marine Corps Times писал, что командование по подготовке учений тактической группы авиации и наземных сил американской морской пехоты направило запрос с просьбой предоставить военным США два российских вертолета, боевой Ми-24 либо Ми-17, для учений на полигоне в аризонском городе Юма. По данным издания, участие российской техники обеспечит американским военным «ознакомление с характеристиками полета, а также с возможностями и ограничениями» вертолетов «иностранного противника».