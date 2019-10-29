Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Анфимов

Ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, академик РАН и генеральный директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (2000–2008) Николай Анфимов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Уточняется, что академик умер после продолжительной тяжелой болезни, причины его смерти не уточняются. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и весь коллектив корпорации выразили соболезнования родным Анфимова, говорится в сообщении.

В 2000 году Анфимов возглавил ЦНИИмаш, там он руководил работами по подготовке федеральных космических программ и организовывал комплексное решение задач. Кроме того, он возглавлял разработку методики увода с орбиты космических объектов большой массы.

В марте 2001 года Анфимов принимал участие в операции по спуску с орбиты и затоплению космической станции «Мир».