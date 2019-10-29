Представитель Наргиз назвал вбросом данные о ее выходе на сцену с виски

Сообщения о том, что зрители ушли с концерта певицы Наргиз из-за ее нетрезвого состояния, ее представитель назвал «очередным вбросом недоброжелателей». Он заявил РБК, что не считает нужным комментировать такие сообщения.

Ранее, во вторник, об уходе поклонников с концерта Наргиз в Уссурийске из-за ее поведения сообщило местное издание UssurMedia. Зрители рассказали порталу, что певица появилась на сцене с бутылкой виски и начала жаловаться на личные проблемы. По их словам, в начале концерта певица заявила, что многие уйдут из зала. По информации портала, концерт до его окончания покинули около трети зрителей.

Наргиз Закирова — узбекская и российская певица. Широкую известность она получила после того, как заняла второе место в шоу «Голос» на «Первом канале» в 2013 году. С апреля 2014 по август 2019 года Наргиз сотрудничала с продюсером и композитором Максимом Фадеевым.