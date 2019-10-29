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Фадеев ответил на публикации СМИ о сердечном приступе

Продюсер Максим Фадеев заявил, что его состояние здоровья стабилизировалось после того, как он почувствовал себя плохо. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, и я уже во всю работаю», — говорится в тексте.

https://www.instagram.com/p/B4MxDTYlZt7/

28 октября в СМИ появилась информация об ухудшении здоровья Фадеева. Starhit писал, что ночью у продюсера случился сердечный приступ, приехавшие на место врачи диагностировали у него предынфарктное состояние. На госпитализацию Фадеев не согласился, медицинские работники оказали ему помощь на дому. О сердечном приступе продюсера также сообщал Super.

Теги: продюсер, здоровье
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