Общество , 29 окт, 18:57 Сделано для агрегаторов
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Фадеев ответил на публикации СМИ о сердечном приступе
Продюсер Максим Фадеев заявил, что его состояние здоровья стабилизировалось после того, как он почувствовал себя плохо. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось, и я уже во всю работаю», — говорится в тексте.
https://www.instagram.com/p/B4MxDTYlZt7/
28 октября в СМИ появилась информация об ухудшении здоровья Фадеева. Starhit писал, что ночью у продюсера случился сердечный приступ, приехавшие на место врачи диагностировали у него предынфарктное состояние. На госпитализацию Фадеев не согласился, медицинские работники оказали ему помощь на дому. О сердечном приступе продюсера также сообщал Super.