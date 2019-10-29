Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 13:27
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 С чего нельзя начинать составление бизнес-плана. Тест РБК и HUAWEI, 19:03 Лидер британской оппозиции поддержал досрочные выборы в парламент Политика, 18:57 Фадеев ответил на публикации СМИ о сердечном приступе Общество, 18:57 Теннисист Хачанов проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже Спорт, 18:55 Титов предложил брать залог с приезжающих работать в Россию вьетнамцев Бизнес, 18:54 Шойгу объявил о завершении отвода курдских отрядов от границы с Турцией Политика, 18:46 Какая проблема цифровых денег мешает их широкому распространению Крипто, 18:44 СК начал проверку после видео с топчущимися по девочке детсадовцами Общество, 18:39 Суд объяснил удовлетворение иска Дерипаски к трем западным СМИ Общество, 18:34 Видеостриминг по-русски: сервисы, которые производят собственный контент Партнерский материал, 18:34 Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск Политика, 18:27 Ургант отреагировал на слова стенд-ап комика о вырезанной из эфира шутке Общество, 18:24 «Роснефть» и Pertamina выбрали проектировщика завода в Индонезии Экономика, 18:18
Бизнес ,  
0 
Титов предложил брать залог с приезжающих работать в Россию вьетнамцев

Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал идею об облегчении режима въезда для желающих работать в России вьетнамских граждан и рассказал о предложении брать с таких работников денежный залог для обеспечения гарантий пребывания их на российской территории. Заявления Титова прозвучали в ходе деловой поездки в Ханой, сообщили РБК в его пресс-службе.

Он рассказал, что вьетнамские компании, которые работают в России, ставят перед российскими властями вопрос о возможности улучшения визового режима для вьетнамских граждан. «Моя личная позиция — режимы должны быть максимально свободными, прежде всего для свободного перетока рабочей силы и проезда предпринимателей через границы», — сказал Титов. Он уточнил, что этот вопрос аппарат уполномоченного продолжает ставить перед правительством.

Бизнес-омбудсмен рассказал об одном из предложении вьетнамских работодателей для обеспечения гарантий пребывания граждан Вьетнама на российской территории. Речь, по словам Титова, идет о денежном залоге, вносимом за каждого гражданина, въезжающего в Россию по рабочей визе.

Титов добавил, что предложение будет обсуждаться в ноябре на круглом столе «Миграция: острые проблемы и пути их решения».

Теги: Борис Титов, Вьетнам, залог
Материалы по теме
Титов счел небезупречным решение суда по изъятию деклараций об амнистии
Бизнес
Титов попросил Чайку решить проблему выплат по долгам Спецстроя
Общество
Титов предложил не судить бизнесменов по статье о преступном сообществе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter