Титов предложил брать залог с приезжающих работать в Россию вьетнамцев

Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал идею об облегчении режима въезда для желающих работать в России вьетнамских граждан и рассказал о предложении брать с таких работников денежный залог для обеспечения гарантий пребывания их на российской территории. Заявления Титова прозвучали в ходе деловой поездки в Ханой, сообщили РБК в его пресс-службе.

Он рассказал, что вьетнамские компании, которые работают в России, ставят перед российскими властями вопрос о возможности улучшения визового режима для вьетнамских граждан. «Моя личная позиция — режимы должны быть максимально свободными, прежде всего для свободного перетока рабочей силы и проезда предпринимателей через границы», — сказал Титов. Он уточнил, что этот вопрос аппарат уполномоченного продолжает ставить перед правительством.

Бизнес-омбудсмен рассказал об одном из предложении вьетнамских работодателей для обеспечения гарантий пребывания граждан Вьетнама на российской территории. Речь, по словам Титова, идет о денежном залоге, вносимом за каждого гражданина, въезжающего в Россию по рабочей визе.

Титов добавил, что предложение будет обсуждаться в ноябре на круглом столе «Миграция: острые проблемы и пути их решения».