«Роснефть» и Pertamina выбрали проектировщика завода в Индонезии

«Роснефть» и индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina выбрали компанию, которая будет проектировать нефтеперерабатывающий завод на острове Ява, сообщает «Роснефть».

Это испанская компания Tecnica Reunidas, говорится в сообщении. Строительство завода планируют завершить в течение пяти лет. В компании уточняют, что проект получит льготы и доступ к инфраструктуре острова от индонезийских властей. В будущем в районе города Тубан может быть создан крупный нефтеперерабатывающий кластер, рассчитывают партнеры.

Завод, строить который будет совместное предприятие «Роснефти» и Pertamina — PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, появится в городе Тубане (провинция Восточная Ява.) Ожидается, что его мощность составит до 15 млн т переработанной нефти в год, и что предприятие сможет принимать супертанкеры, перевозящие до 300 тыс. т нефти.