В Курске 16 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

В Курске около 16 тыс. человек, из которых около 4 тыс. — дети, остались без отопления и горячей воды из-за аварии на участке магистрального трубопровода по улице 50 лет Октября. Об этом сообщает ГУ МЧС по Курской области.

В зону отключения попали девять улиц, говорится в сообщении. Без отопления остались 72 жилых многоквартирных дома и девять социально-значимых объектов, в том числе четыре учебных заведения, два детских сада и три поликлиники.

На место аварии направили оперативную группу и аварийно-восстановительную бригаду.

28 октября из-за аварии в Североуральске без газа и тепла остались более 37 тыс. человек. По информации МЧС по Свердловской области, лесовоз повредил газопровод диаметром 426 мм накануне аварии вечером. Восстановить газоснабжение планировали днем.





