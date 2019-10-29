Зеленский за рулем Toyota проверил отремонтированную трассу в Мариуполь

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь лично за рулем автомобиля проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Мы благодарны каждому: и нашему правительству, и всем рабочим, которые уложились в установленные сроки. 70 км этой дороги строили три года, а сейчас за три месяца построили 130 км очень важной трассы», — отметил Зеленский. Видео инспекции обновленной трассы на автомобиле Toyota опубликовано в Facebook офиса президента Украины.

Запись в facebook пользователя president.gov.ua

Глава государства назвал эту трассу «дорогой жизни», подчеркнув важность ее сохранения. «Если будем так строить все дороги — мы успеем за четыре с половиной года сделать важнейшие трассы нашей страны», — сказал он.

В инспекции дороги Запорожье — Мариуполь также принял участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщается в Facebook главы правительства. По словам премьера, ремонт трассы, начавшийся в 2016 году, должен закончиться до конца текущего года.