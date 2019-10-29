В Подмосковье за невыплату зарплат задержали главу хлебокомбината

В Подмосковье за невыплату зарплат задержали главу хлебокомбината

Подмосковный cледственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплат работникам Ногинского хлебокомбината, в рамках которого задержали главу совета директоров предприятия. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

В ходе доследственной проверки следователи выяснили, что работникам Ногинского хлебокомбината свыше трех месяцев не выплачивали заработную плату.

В результате правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 145.1 УК России (невыплата заработной платы) и ст. 196 УК России (преднамеренное банкротство). По подозрению в совершении преступлений был задержан председатель совета директоров Ногинского хлебокомбината.

Сотрудники СК допросили более 60 сотрудников предприятия, включая главного бухгалтера и гендиректора, и изъяли необходимую документацию. Расследование дела продолжается.