Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Обвиняемый в убийстве трех мужчин и каннибализме предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК по Архангельской области.

Жителя Архангельской обвиняют в убийстве трех лиц в целях использования тканей потерпевших (п.п. «а, м» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствие установило, что с марта 2016 года по март 2017 года на территории Исакогорского округа и округа Майская горка города Архангельска обвиняемый убил трех знакомых мужчин, после чего расчленил их тела.

51-летний мужчина был признан психически здоровым. Его дело рассмотрит Архангельский областной суд.

В июне в Краснодарском крае мужчину приговорили к 12 годам строгого режима за убийство и надругательство над телом умершей.

