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В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

В Екатеринбурге у корпуса родильного отделения больницы обнаружили тело женщины. Об этом сообщает СУСК России по Свердловской области.

По предварительным данным, женщина 1986 года рождения находилась в родильном отделении больницы по адресу: улица Волгоградская. Утром 28 октября она родила ребенка, а вечером того же дня произошел инцидент.

Источники «URA.RU» рассказали, что женщине некоторое время назад сделали кесарево сечение и она лежала в реанимации. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил E1.RU, что, предварительно, у погибшей были проблемы со здоровьем.

Следователи начали проводить проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. При этом уже установлено, что признаков насильственной смерти нет.

Сотрудники областного СУСК изучают медицинскую документацию женщины, опрашивают очевидцев и людей, лежавших с ней в одной палате. По итогам проверки правоохранители примут соответствующее решение.

Теги: Екатеринбург, роддом, окно, падение
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