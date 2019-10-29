В Ленобласти похитили бойцового петуха-истребителя

В Ленинградской области полицейские раскрыли кражу дорогого бойцового петуха, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

28 октября в полицию обратился 33-летний житель города Приозерска, который рассказал, что злоумышленник разбил окно в его квартире на первом этаже и похитил петуха японской породы шамо стоимостью 20 тыс. руб.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Полицейские задержали подозреваемую в преступлении в этот же день, ею оказалась 27-летняя безработная местная жительница. Женщина находится под подпиской о невыезде. Петуха вернули хозяину.

Шамо — популярная во всем мире порода бойцовых петухов. Название переводится как истребитель. В России они появились в конце 90-х годов прошлого века.