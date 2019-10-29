В Челябинской области завели дело после смерти девятимесячного мальчика

Тело девятимесячного мальчика было найдено в квартире одного из домов города Златоуст Челябинской области. Об этом сообщает областное следственное управление СК России.

По предварительным данным следствия, тело ребенка нашла его бабушка днем 25 октября.

Как передает местный портал 74.ru, мать ушла из дома, оставив мальчика без присмотра. Спустя три дня, согласно одной из версий, он умер от голода. Сообщалось также, что семья мальчика раньше состояла на учете в органах опеки, но потом была с него снята.

Сотрудники СК проверят информацию местных СМИ, а также дадут уголовно-правовую оценку действиям сотрудников соцслужб, где семья стояла на учете.

Следствие возбудило дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), а также по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК России.