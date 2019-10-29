Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».

Регулярные отказы торговые сети начали получать во второй половине 2019 года. Основанием для приостановки лицензий чаще всего становятся неоплаченные штрафы в сфере оборота алкоголя, сведения о которых содержатся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), отмечает издание.

По информации газеты, Минпромторг признает наличие проблемы. В данный момент разрабатывается законопроект, который изменяет основания для отказа в выдаче или продлении лицензии на продажу алкоголя. Однако источник издания на рынке заявил, что нет ясности о сроках принятия документа.

«Подтверждаем, что сталкиваемся с такими ситуациями», — сообщили РБК в пресс-службе X5 Retail Group.

Как сообщил РБК директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, согласно существующему законодательству с 1 января 2019 года решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя принимается на основе данных о неоплаченных штрафах из системы казначейства ГИС ГМП.