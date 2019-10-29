В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

Страны Евросоюза должны противостоять своему «историческому врагу» России в вопросе об ограничительных мерах против страны и ситуации в Сирии, пишет шведское издание Dagens Nyheter.

«Хребет Североатлантического союза, США, только что покинул Сирию, отдав своих курдских союзников Турции. И главным победителем драмы стала Россия Владимира Путина, исторический враг», — подчеркивает автор статьи.

Он назвал президента США Дональда Трампа ненадежным партнером, который, вместо того чтобы заниматься безопасностью на континенте в рамках НАТО (гарантом которой является Вашингтон), озабочен торговой войной с Китаем.

В статье отмечается, что у европейских стран не было плана «Б» на случай вывода американских войск из Сирии. Поэтому члены НАТО не смогли ничего предпринять, тем самым «подарив» России страну на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что Италия, Венгрия, Греция, Германия хотят наладить экономическое сотрудничество с Россией, речь о снятии санкций со страны пока не идет.