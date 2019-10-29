Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

Число россиян, поддерживающих деятельность президента Владимира Путина в сферах социальной политики и экономики, возросло в октябре. Об этом свидетельствуют данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение», пишет «Коммерсантъ».

Согласно результатам рейтинга, в октябре социальную политику одобряли 45,8%, а не одобряли 45%, тогда как в марте этого года число людей, негативно оценивающих работу президента по этому направлению, было больше — 47,7%, а позитивно меньше — 43,2%. В сфере экономики деятельность Путина одобряют 40,9%, не одобряют 45,2%. В марте эти показатели составляли 39% и 48% соответственно.

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.

Материал дополняется.