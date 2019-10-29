Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

Все продажи в розничной торговле должны облагаться налогом, заявил в интервью «РБК Стиль» бывший владелец «Евросети» бизнесмен Евгений Чичваркин.

По его словам, этот налог должен быть единственным и равняться «условно 10%». «Вот от пятины до десятины лежит, по моим ощущениям, правильная цифра, которой должны облагаться абсолютно все транзакции розничного толка», — заявил Чичваркин.

Предприниматель отметил, что под налог должна попасти «продажа вещи, которая уже создана и ее основные свойства реализованы», а не оптовые продажи оборудования или запчастей. При этом за неуплату налога должно быть предусмотрено наказание, обойти которое будет нельзя. «Это будет основа пополнения государственного бюджета. И ничего больше ниоткуда собираться не должно», — подчеркнул Чичваркин.

Налог с продаж вводился на территории России дважды. В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР. Второй раз налог с продаж ввели в стране в 1998-1999 годах как региональный, при этом местные власти самостоятельно решали, вводить ли сбор на своей территории, а также устанавливали ставку в пределах максимальной — до 5%. При этом с введением пошлины прекращалось взимание большей части местных налогов, а также был предусмотрен список товаров и услуг, попадавших под сбор. Налог с продаж не действует в России с 1 января 2004 года.