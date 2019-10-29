СМИ узнали об отказе депутатов от «Слуги народа» выступать на ТВ в России

Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» решили больше не выступать на российском телевидении после скандала, вызванного появлением в эфире «Первого канала» их однопартийца Евгения Шевченко, передает украинский портал «Обозреватель» со ссылкой на одного из парламентариев.

Собеседник портала сообщил, что на закрытом совещании фракции 28 октября народные депутаты приняли решения больше не участвовать в российских телепередачах.

20 октября Шевченко выступил на «Первом канале» по видеосвязи из Киева в эфире телепрограммы «Большая игра», в которой принял участие и лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. В частности, депутат обвинил в срыве разведения сил в Донбассе украинских националистов и отметил, что необходимо решить «языковой вопрос», который привел «к расколу в обществе». По словам политика, Украина хочет развивать партнерство с Россией «в мирную сторону», однако для этого требует «равноправия и уважения».

Выступление депутата на российском телевидении вызвало широкий общественный резонанс на Украине. Позже Шевченко заявил, что его подставили: по его словам, он не был поставлен в известность, что Пушилин будет участвовать в телепередаче. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Шевченко ни в чем не виноват, поскольку, подлючаясь по видеосвязи, не подозревал о совместном эфире с лидером ДНР. За участие в российской телепрограмме Шевченко внесли в базу сайта «Миротворец».