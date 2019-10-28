В «Яндексе» сообщили о неполадках в работе «Алисы»

В «Яндексе» сообщили о неполадках в работе «Алисы»

В работе голосового ассистента «Алиса» зафиксировали неполадки, у некоторых пользователей возникли проблемы при подключению к помощнику, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к «Алисе» и устройствам с ней. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — заявили в компании.

О неполадках сообщили пользователи соцсетей. В отдельных случаях от помощника приходило сообщение «Что-то у меня сервер забарахлил». В поддержке «Яндекса» извинились за неудобства и попросили не обижаться на «Алису».

Позже в компании прокомментировали неполадки в работе помощника. «У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к «Алисе» и устройствам с ней на борту. На текущий момент все сложности устранены, все работает в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».