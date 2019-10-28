Умер художник Николай Касаткин

На 88-м году жизни скончался российский художник Николай Касаткин, сообщили в пресс-службе галереи Pop/off/art.

«26 октября скончался один из классиков современного отечественного искусства Николай Иванович Касаткин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в своем творчестве он переосмыслил традиционные направления российской живописи, в особенности реализм. Одним из наиболее узнаваемых методов его работы является «картина в картине», или «двойная картина» (на холсте написано несколько картин, что создает у зрителя ощущение, будто одна картина вписана в другую). Свою последнюю работу — «Начало» — он закончил в декабре 2018 года.

Картины художника выставлялись в музеях за рубежом и в России, 25 декабря выставка его работ откроется в нижегородском Государственном центре современного искусства.

Касаткин родился в деревне Жуково Смоленской области 2 марта 1932 года. В 1946-1952 годы учился в Московском академическом художественном лицее, окончил МГХИ им. Сурикова. С 1959 года участвовал в выставках. Член Московской организации Союза художников СССР и Международного художественного фонда.