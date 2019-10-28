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Школьник из России запомнил более 13 тыс. знаков числа Пи

Ученик десятого класса Денис Бабушкин, который попал в Книгу рекордов России, после того как воспроизвел по памяти более 13 тыс. знаков числа Пи, рассказал РБК, как ему удалось запомнить столько чисел.

По словам школьника, в его рекорде нет ничего необычного и этим может заниматься каждый. Денис добавил, что его увлечение началось с книги предыдущего рекордсмена «Книги рекордов России» Станислава Матвеева «Феноменальная память».

«Запоминал с помощью методик. Они [находятся] в открытом доступе, в этой книге есть. Основная — «человек — действие — предмет». Это кодирование через ассоциативный ряд. Была кодировка на двузначные числа от 00 до 99. К каждому был подобран образ, состоящий из трех пунктов: человек, который с ним ассоциируется, действие, которое с ним ассоциируется, и предмет. Я комбинировал эти образы по порядку и тем самым запоминал цифры», — объяснил Денис.

Каждый образ, по словам рекордсмена, обозначал какую-то позицию цифр. Из образов Денис формировал картинки. Ближе к рекорду Бабушкин готовился по пять-шесть часов в день. При этом он не собирается останавливаться на достигнутом.

«Я сравниваю это с большим спортом. Спортсмены завоевывают титулы, им тоже нужно много тренироваться, они тоже берут отдых. И сейчас я в этом промежутке отдыха: восполняю ресурсы, изучаю новые техники, материал. Я хотел бы поставить рекорд Гиннесса», — отметил Денис.

Мировой рекорд по запоминанию числа Пи, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, принадлежит индийцу Раджвиру Мине, который запомнил 70 тыс. знаков. Неофициальный рекорд принадлежит Акира Харагучи, который воспроизвел Пи до 111 700-й цифры за 16 часов и 30 минут.

Теги: школьник, Урал, новости РБК
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