Школьник из России запомнил более 13 тыс. знаков числа Пи

Ученик десятого класса Денис Бабушкин, который попал в Книгу рекордов России, после того как воспроизвел по памяти более 13 тыс. знаков числа Пи, рассказал РБК, как ему удалось запомнить столько чисел.

По словам школьника, в его рекорде нет ничего необычного и этим может заниматься каждый. Денис добавил, что его увлечение началось с книги предыдущего рекордсмена «Книги рекордов России» Станислава Матвеева «Феноменальная память».

«Запоминал с помощью методик. Они [находятся] в открытом доступе, в этой книге есть. Основная — «человек — действие — предмет». Это кодирование через ассоциативный ряд. Была кодировка на двузначные числа от 00 до 99. К каждому был подобран образ, состоящий из трех пунктов: человек, который с ним ассоциируется, действие, которое с ним ассоциируется, и предмет. Я комбинировал эти образы по порядку и тем самым запоминал цифры», — объяснил Денис.

Каждый образ, по словам рекордсмена, обозначал какую-то позицию цифр. Из образов Денис формировал картинки. Ближе к рекорду Бабушкин готовился по пять-шесть часов в день. При этом он не собирается останавливаться на достигнутом.

«Я сравниваю это с большим спортом. Спортсмены завоевывают титулы, им тоже нужно много тренироваться, они тоже берут отдых. И сейчас я в этом промежутке отдыха: восполняю ресурсы, изучаю новые техники, материал. Я хотел бы поставить рекорд Гиннесса», — отметил Денис.