Общество , 28 окт, 14:15
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Медведев наградил медалью гендиректора ВГТРК
Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил главу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева медалью Столыпина первой степени. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
«За заслуги в развитии отечественного телевещания и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в тексте документа.
28 октября гендиректору ВГТРК исполняется 60 лет.
Добродеев начинал свой карьерный путь с должности младшего редактора Центрального телевидения СССР. Является одним из создателей коммерческой телекомпании НТВ. С февраля 2004 года занимает пост главы ВГТРК.
В 2018 году вошел в Совет при президенте России по культуре и искусству.