Медведев наградил медалью гендиректора ВГТРК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил главу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева медалью Столыпина первой степени. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественного телевещания и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в тексте документа.

28 октября гендиректору ВГТРК исполняется 60 лет.

Добродеев начинал свой карьерный путь с должности младшего редактора Центрального телевидения СССР. Является одним из создателей коммерческой телекомпании НТВ. С февраля 2004 года занимает пост главы ВГТРК.

В 2018 году вошел в Совет при президенте России по культуре и искусству.